Modica, collina in fiamme dopo i fuochi d'artificio: «fuori programma» alla festa di San Giorgio

Paura durante i festeggiamenti per San Giorgio a Modica. Diversi incendi sono divampati sulla collina dell'Idria dopo i fuochi d'artificio esplosi al termine dell'evento. Un «fuori programma» che ha reso necessario l'intervento di varie squadre dei vigili del fuoco. In azione anche i volontari della protezione civile dei comuni di Modica e Ragusa che hanno evitato il peggio: il forte vento delle ultime ore avrebbe fatto diffondere le fiamme più velocemente, ma i roghi sono stati spenti in tempo e non si sono registrati feriti.

Tantissime le segnalazioni arrivate al numero di emergenza 112. Alla manifestazioni hanno partecipato migliaia di persone e in molti, alla vitsa delle fiamme, hanno sollecitato i soccorsi. Già nelle ore precedenti un altro episodio aveva provocato attimi di paura durante i festeggiamenti del patrono. Sempre in seguito al forte vento, infatti, si è verificato il cedimento di un pezzo di cornicione da un edificio in piazza Santa Teresa, a Modica Alta.