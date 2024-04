Ferita gravemente in un incidente in Calabria: una signora di Scicli muore in ospedale

È rimasta coinvolta in un incidente in Calabria che non le ha lasciato scampo. Francesca Stornello, 53 anni, era di Scicli. Sposata e madre di tre figli, viaggiava in auto insieme al marito, quando si è verificato lo scontro con altri due mezzi, a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. L'impatto è avvenuto ieri pomeriggio, domenica 28 aprile, sulla strada statale 106 bis che unisce Trebisacce a Villapiana.

La donna e il marito, un imprenditore sciclitano che lavora nel settore dell'ortofrutta, si trovavano a bordo di un'Audi Q5 bianca. Nello schianto sono rimaste coinvole anche una Skoda e una Opele Insignia. L'impatto è stato violentissimo e ha provocato otto feriti in tutto. La donna è stata trasportata con codice rosso in ospedale, tramite l'elisoccorso, ma le sue condizioni erano disperate. Poco prima delle 14 di oggi, il decesso.

Stornello aveva compiuto 53 anni una settimana fa, si trovava in Calabria perché era andata a trovare uno dei figli, che abita a Cosenza e, proprio ieri, col marito sarebbe rientrata in Sicilia. Durante la strada del ritorno si è verificata la tragedia. A Scicli e a Modica la sua famiglia è molto conosciuta e la notizia della morte della donna ha gettato tutti in un profondo sconforto. La comunità è in lacrime e sui social sono già tantissimi i messaggi di cordoglio.