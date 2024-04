Ragusa, muore in ospedale dopo giorni di agonia: un incidente fatale a un assistente giudiziario originario di Pachino

Non ce l'ha fatta Salvatore Dugo, l'uomo di 41 anni, originario di Pachino, rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Paestum, a Ragusa. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro tra la sua moto e una minicar, guidata da un ragazzo.

Le sue condizioni, dopo l'impatto, erano subito apparse disperate ai soccorritori, tanto da richiedere il trasporto ad un ospedale più attrezzato con l'elisoccorso. Dugo era stato così ricoverato al Cannizzaro di Catania, dove per giorni ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione, fino al decesso avvenuto questa mattina.

Salvatore Dugo lavorava al tribunale di Ragusa come assistente giudiziario alla cancelleria penale. Sui social moltissimo messaggi lo ricordano: «Questa mattina ho appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Salvatore Dugo, stimato giovane assistente giudiziario del Tribunale di Ragusa, molto apprezzato dai giudici, dagli avvocati e dai colleghi per la sua preparazione, per il suo garbo, per la sua gentilezza e per la sua disponibilità», scrive Saverio La Grua. La famiglia ha dato l'assenso per la donazione degli organi. I funerali sono previsti per martedì 30 aprile.