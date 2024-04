Modica, rubati diecimila euro di gratta e vinci: caccia a due ladri

Un bottino di diecimila euro tra tabacchi e gratta e vinci, quello portato via dai ladri nella notte di sabato ai danni del bar ricevitoria Amore di piazza San Giovanni, a Modica.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a fare irruzione sono stati probabilmente due ladri, che sono entrati da una porta finestra laterale. Indagini in corso anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per risalire all’identità dei malviventi, e una mano verrà con ogni probabilità anche dalla lista dei numeri serali dei gratti e vinci, nel caso in cui dovessero venire usati, diventando dunque facilmente identificabili.