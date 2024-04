Nasce il taxi sociale a Vittoria: un servizio al servizio dei bisognosi

Vittoria più solidale e più inclusiva. Nella città ragusana arriva il taxi sociale, che accompagnerà i più bisognosi alle visite mediche, nelle farmacie, a fare la spesa o ancora in giro per sbrigare commissioni. La giunta municipale, ha infatti approvato un protocollo d’intesa con un’organizzazione di volontariato di protezione civile per avviare il servizio taxi sociale. Il nuovo servizio pubblico offrirà viaggi individuali o collettivi gratuiti.

L’obiettivo principale è quello garantire un presidio diffuso sul territorio per supportare la cittadinanza, fornendo assistenza a coloro che ne hanno bisogno. Il personale volontario, adeguatamente formato, agirà come supporto alle attività dell’amministrazione comunale nel campo sociale. L’organizzazione di volontariato metterà a disposizione del Comune i propri mezzi e organizzerà il personale per il trasporto e il supporto necessario. Questo partenariato consentirà una gestione efficiente e una distribuzione equa delle risorse. «La nostra amministrazione è impegnata nel soddisfare le esigenze di tutti i cittadini, senza lasciare nessuno indietro – ha commentato l’assessore Giuseppe Fiorellini –. Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità della vita di coloro che affrontano difficoltà».