A Pozzallo 40 alloggi popolari a rischio di crollo, il sindaco ordina lo sgombero

Il sindaco di Pozzallo nel ragusano, Roberto Ammatuna ha emanato un’ordinanza di sgombero degli appartamentii Iacp , a rischio di crollo, in cui risiedono, 40 famiglie.

Il provvedimento è stato emesso dopo i sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico, dal genio civile e dallo stesso istituto autonomo case popolari.

«Lo sgombero - si legge in una nota della Prefettura - è necessario per tutelare incolumità e l’integrità fisica dei residenti. Si è deciso di procedere ad un censimento delle strutture pubbliche e private presenti nel circondario per garantire un alloggio alle famiglie che dovranno lasciare le case ormai inagibili». Lo sgombero - secondo quanto si è appreso - dovrebbe avvenire nell’arco di una decina di giorni. Già nel 2019 - si era posto il problema della tenuta statica degli edifici.