Santa Croce Camerina, un incendio devasta l'area protetta di contrada Randello

Un incendio ha devastato ieri sera, 17 aprile, l’area protetta di contrada Randello, sul litorale ibleo, vicino a Punta Braccetto, frazione marinara di Santa Croce Camerina. Si tratta di una zona boschiva, con area attrezzata, che fa parte del Demanio ed è gestita dalla Forestale.

La zona in cui è divampato il rogo è quella in direzione di Scoglitti, verso Branco Piccolo e Passo Marinaro. L’incendio è stato alimentato dal forte vento. Per raggiungere alcune zone è stato necessario l’intervento dei Canadair. Stamattina sono stati spenti gli ultimi focolai, ma la zona viene ancora monitorata dai vigili del fuoco anche a causa del vento che potrebbe favorire ulteriori focolai.