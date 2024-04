Tragedia sfiorata a Marina di Modica: auto si ribalta e rischia di travolgere gli operai che lavorano in un terreno

Ha perso il controllo dell'auto ed è uscito di strada, poi il mezzo si è ribaltato, finendo in un terreno in cui stavano lavorando alcuni operai. Una tragedia sfiorata alle porte di Marina di Modica, stamattina 16 aprile, dove un automobilista è rimasto gravemente ferito.

Gli uomini che stavano effettuando alcuni interventi in un'area di campagna non sono stati travolti per puro caso: l'auto è precipitata dalla stradada una altezza di almeno quattro metri. Dopo i momenti di paura sono stati proprio gli operai a lanciare l'allarme. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo che si trovava al volante del mezzo in ospedale.

Per estrarlo dall'abitacolo è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'impatto. In quel tratto di strada si tratta dell'ennesimo grave incidente: pochi mesi fa due auto si sono scontrate e il conducente di uno dei due mezzi è stato trasportato in ospedale con codice rosso. In base alla ricostruzione dello schianto, uno dei due mezzi avrebbe invaso la carreggiata opposta, provocando l'impatto.