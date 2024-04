Lascia la Porsche Cayenne da un meccanico a Modica, ma era stata rubata a Palermo tre anni fa: denunciato

Aveva lasciato l'auto in un'officina di Modica per alcuni interventi di manutenzione, ma i poliziotti hanno scoperto che era stata rubata a Palermo tre anni fa. È scattata la denuncia per un uomo di trentasette anni, in possesso di una Porsche Cayenne individuata nell'attività di un elettromeccanico della città dai carabinieri.

Gli agenti stavano effettuando alcuni controlli quando hanno scoperto che era stato denunciato il furto del mezzo, nel 2021. Il titolare dell'officina si è immediatamente dichiarato estraneo ai fatti, sono quindi partiti gli accertamenti sul proprietario, rintracciato poche ore dopo proprio tra le strade di Modica. Si trovava a bordo di una Cinquecento Fiat modello Abarth e, anche in questo caso, l'auto è risultata rubata. Il legittimo proprietario ne aveva infatti denunciato il furto a Catania. Gli agenti hanno avviato le verifiche sui numeri del telaio e scoperto che erano stati modificati: erano quelli di un altro mezzo, tuttora in funzione, intestato a un suo parente.