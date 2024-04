Incendio a Monterosso Almo, in fumo 90 ettari di terreno

Novanta ettari a Monterosso Almo stanno bruciando a causa di un imponente incendio, non ancora domato e su cui i vigili del fuoco stanno operando dalle 18. L’incendio si è sviluppato in una zona impervia, lungo un costone collinare a contrada Vigneri. In azione, oltre a una squadra del comando provinciale di Ragusa, anche un elicottero, che ha lasciato il posto prima ad un canadair e poi ad un secondo canadair che ora ha abbandonato la scena. L’incendio non è ancora sotto controllo. La squadra a terra ha vigilato a protezione dell’acquedotto e delle abitazioni rurali della zona.

Un altro incendio è divampato in una veranda a Comiso, in via tenente Meli, per probabili cause elettriche; anche in questo caso, scongiurato il rischio di coinvolgimento dell’intero immobile.