Scontro tra un'auto e una moto a Scicli: un uomo di 47 anni in gravi condizioni

Incidente stradale sulla vecchia strada Scicli-Cava d'Aliga, dove si sono scontrati un'auto e una moto. L'impatto si è verificato all'altezza del bivio per contrada Pagliarelli: ad avere la peggio un uomo di quarantasette anni che viaggiava sul mezzo a due ruote. Lo scontro si è rivelato violentissimo e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale con codice rosso. È stato ricoverato al Maggiore-Baglieri di Modica. Alla guida dell'auto, un'Audi, si trovava una donna di quarant'anni che non ha riportato ferite.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri. L'area è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Si sono registrati rallentamenti alla circolazione dei mezzi, ma la situazione è tornata alla normalità dopo l'arrivo dei soccorsi e la rimozione dell'auto e della moto dalla carreggiata. Le indagini per stabilire le responsabilità sono in corso.

Nello stesso tratto di strada, un mese fa, si è verificato anche lo scontro tra un mezzo pesante e una Fiat Punto. In quel caso un ragazzo di ventinove anni che era alla guida dell'auto ha riportato un politrauma ed è stato ricoverato d'urgenza. Sempre nel Ragusano, un altro grave incidente risale soltanto a poche settimane fa. A Modica, infatti, un'auto ha investito e ucciso un anziano.