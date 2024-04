Vittoria, furto durante le vacanze di Pasqua alla scuola Caruano: rubati monitor e attrezzature

Nuovo raid all'istituto comprensivo Caruano di Vittoria, dove i ladri sono entrati in azione durante le vacanze di Pasqua. Il personale scolastico ha trovato le finestre forzate e tutte le aule a soqquadro. Sono stati rubati tre monitor, attrezzature informatiche e materiale di cancelleria, ma è ancora in corso la quantificazione del bottino. Quando dalla scuola di via Filippo Morgante è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviare le indagini per risalire ai responsabili.

Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza: dai filmati potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare gli autori del colpo. «È inaccettabile che i nostri ragazzi e le loro famiglie debbano affrontare situazioni del genere - dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia a Vittoria, Alfredo Vinciguerra -. Chiediamo con forza all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza per garantire la sicurezza della scuola e dell’intero quartiere».