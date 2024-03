Paura sulla strada provinciale Pozzallo-Modica: un tir perde i container per strada

Tragedia sfiorata sulla strada provinciale Pozzallo-Marina di Modica, dove un tir ha letteralmente perso per strada i container che stava trasportando. Solo per puro caso le auto che stavano percorrendo lo stesso tratto di strada, vicino all'incrocio che conduce all'ingresso della città, non sono state travolte.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto è stato necessario un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Per precauzione sono giunti sul posto anche i sanitari del 118, ma non si sono registrati feriti e anche il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso.

I disagi lungo la provinciale, però, sono stati pesanti: i container sono infatti finiti sulla carreggiata bloccando inevitabilmente il traffico e le opeazioni di soccorso e di ripristino della viabilità hanno richiesto molto tempo. I carabinieri della stazione di Pozzallo hanno effettuato i rilievi per ricostruire quanto successo, mentre gli agenti della polizia municipale si sono occupati della gestione della viabilità, nel frattempo andata in tilt su entrambe le direzioni di marcia.