Chiaramonte Gulfi, perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro: morto un anziano

Incidente mortale a Chiaramonte Gulfi, dove un anziano ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muro. È successo in contrada Morana, l'uomo di ottantacinque anni si trovava a bordo di una Fiat Punto quando è uscito di strada e il mezzo si è schiantato sul muro che delimita la carreggiata.

L'impatto si è rivelato violentissimo: nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118, per il pensionato non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Soltanto pochi giorni fa si è verificato un altro grave incidente nel territorio di Chiaramonte Gulfi: sulla provinciale 10 che collega la cittadina a Ragusa, sono rimaste ferite quattro persone. Lo scontro è avvenuto tra due auto, all'incrocio con contrada Cilone.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato una donna dalle lamiere dell'auto: è stata ricoverata in gravi condizioni. Viaggiava a bordo di un'Audi A3 insieme al marito. Sulle altre auto, una Lancia Delta a una Peugeot, si trovavano rispettivamente padre e figlio e un altro uomo.