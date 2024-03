Ispica, auto in fiamme e gravi danni a un garage: non si esclude l'origine dolosa

Auto a fuoco sulla strada statale 115 ad Ispica. Una Peugeot 3008 è stata avvolta dalle fiamme: era parcheggiata all'angolo con via Sardegna, davanti a un garage. L'incendio si è diffuso nel giro di pochi minuti e il fumo nero ha invaso la carreggiata, provocando paura tra i residenti della zona che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Modica che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area.

L'auto è andata quasi completamente distrutta e gravi danni sono stati provocati anche al garage. L'incendio è avvenuto a pochi metri da uno sportello bancomat della banca Agricola Popolare di Siracusa, in cui si trovano le telecamere da cui potrebbero emergere importanti dettagli sull'origine del rogo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini, non si esclude la matrice dolosa, ma tutti gli accertamenti sono in corso e i militari hanno anche ascoltato il proprietario.