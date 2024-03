Modica, titolare di un'azienda agricola picchiato e rapinato: arrestato un ragazzo di 26 anni

Si sono recati nella sua azienda agricola e fingendo di essere lì per cercare un lavoro, l'hanno poi aggredito e rapinato. Momenti da incubo per l'anziano titolare, minacciato e picchiato con un bastone da tre uomini entrati in azione nelle campagne di Modica, dove è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 e della polizia.

La vittima, un uomo di ottantacinque anni, nonostante le percosse è riuscito a raggiungere un'abitazione poco distante dall'azienda, e a lanciare l'allarme. Ai poliziotti ha raccontato di essere stato raggiunto dai tre che si sono offerti di aiutarlo a svolgere alcuni lavori. Lui ha rifiutato, dicendo di non avere alcuna necessità. A quel punto gli uomini, dopo circa trenta minuti, sono tornati, stavolta con il chiaro intento di usare la violenza. L'uomo è stato colpito più volte, i tre sono fuggiti con il suo portafoglio e l'hanno lasciato ferito, per terra.

La polizia, sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima, ha immediatamente avviato le ricerche degli aggressori e ha rintarcciato uno dei tre. Si tratta di un ragazzo di ventisei anni senza fissa dimora con precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti. Proseguono le indagini per rintracciare i complici.