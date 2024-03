Vaga per le strade di Monterosso Almo con la motosega in cerca della ex

Uno stalker deciso a tutto. Pur di vendicarsi non ci ha pensato due volte a dotarsi di una motosega e girare per il paese, il piccolo comune ibleo di Monterosso Almo, alla ricerca delle persone da «colpire». È un pregiudicato catanese di 68 anni il protagonista di questo fatto di cronaca. A lui i carabinieri della stazione di Monterosso Almo hanno notificato l’ordine di arresto in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa. Provvedimento giunto dopo una serie di ripetute violazioni del divieto di dimora.

L’uomo si trova in carcere a Ragusa. Glielo hanno accompagnato i carabinieri della stazione di Monterosso Almo, ieri mattina, in virtù dell’aggravamento della misura del divieto di dimora nel circondario monterossano emesso dal Tribunale ibleo per ripetute minacce ed aggressioni nei confronti della ex convivente e di alcuni familiari della donna. Gli atti persecutori più accesi andavano avanti dallo scorso mese di febbraio. Erano più interessi di famiglia che questioni sentimentali alla base dei frequenti alterchi fra i due e gli stessi parenti. I rapporti fra l’uomo e la donna, che fra l’altro erano anche vicini di casa, si erano deteriorati da qualche tempo.