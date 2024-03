Pedalino, rubati un calice e oggetti sacri dalla chiesa della Madonna del Rosario

Furto nella chiesa della Madonna del Rosario di Pedalino, frazione del Comune di Comiso nel ragusano. I malviventi nella notte tra sabato e domenica sono penetrati all’interno dell’ufficio del parroco, portando via un calice e pochi oggetti sacri. Non hanno trovato del denaro. Sono entrati forzando una delle finestre che danno su una strada laterale, via della Riscossa. Nella fuga, uno dei malviventi si è probabilmente ferito e sono state trovate delle tracce di sangue. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno anche prelevato le tracce ematiche. I banditi erano entrati nella chiesa di Pedalino anche un mese fa, quando avevano portato via 700 euro in contanti, un videoregistratore e un proiettore. Anche in quell’occasione, avevano forzato le finestre. La Polizia, poco dopo, ritrovò alcuni degli oggetti rubati e una parte del denaro che furono restituiti alla parrocchia.

Le chiese della diocesi sono, da poco più di un mese, nel mirino dei ladri. Furti e tentativi di rubare sono stati commessi a Ragusa nelle chiese di San Giuseppe Artigiano, San Pio X, Santissima Nunziata, Santa Lucia e Santa Maria delle Scale, la chiesa barocca di Ragusa Ibla. A Vittoria sono stati presi di mira San Biagio (due volte), San Francesco di Paola (tre volte), la chiesa Anime Sante del Purgatorio, il Sacro Cuore, la Madonna Assunta (ben 5 volte), San Giuseppe. Rubati i proventi delle questue, danneggiato gli infissi e messo fuori uso i sistemi di allarme. In alcuni casi non sono riusciti ad entrare e hannoi solo danneggiato i portoni e le finestre. Nella chiesa di San Francesco di Paola è stato portato via il materiale di amplificazione (mixer, casse, microfoni, cavi, antilarsen). A Comiso, i ladri hanno preso di mira la chiesa di San Leonardo, la chiesa di Sant’Antonio e dei Santi Apostoli, San Giuseppe, oltre alla chiesa di Pedalino, colpita due volte. Su tutti gli episodi indagano la polizia e i carabinieri.