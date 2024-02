A 34 anni muore a Modica per una ischemia, donati gli organi: «Dolce Sandra, non ti dimenticheremo mai»

Una ischemia ha stroncato la sua vita a soli trentaquattro anni, ma ora i suoi organi salveranno altre persone. È la storia di Sandra Spadaro di Modica, morta dopo essere stata ricoverata in condizioni gravissime. A dare il consenso per l'espianto degli organi sono stati i suoi genitori che, nonostanta l'immenso dolore per la perdita della figlia, hanno fatto una scelta di grande altruismo e solidarietà.

Tutta Modica è in lacrime per la scomparsa della donna, che in tantissimi conoscevano e adesso ricordano per il suo sorriso, la sua voglia di vivere. Il funerale si terrà domani nella chiesa di San Pietro. Sui social decine di messaggi sono dedicati a Sandra Spadaro, che pochi anni fa aveva perso la sua migliore amica per una malattia: «Legate dallo stesso terirbile destino - scrive Giovanna - ma siete adesso due stelle che brillano nel cielo, proprio come brillavate sulla Terra». Scrive Gianfranco: «Sandra, che dire. Hai lasciato tutti senza parole, Modica in questi giorni piange, le lacrime non si fermano più. Ma una cosa voglio dirla: perle rare come te non muoiono mai, resteranno sempre nel cuore di chi hai amato e ti ha amato».