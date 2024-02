Ragusa: sbanda, rimane ferito e scappa. L'auto era stata rubata poco prima dell'incidente

Incidente stradale sulla statale 514 la Ragusa-Catania, un'auto, per cause in corso d'accertamento, sbanda e cappotta ma all'arrivo dei mezzi di soccorso non c'è alcun conducente e la vettura risulta rubata. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, a circa 4 chilometri da contrada Coffa, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando in direzione Catania. Nello schianto il conducente, stando alle testimonianze, si sarebbe anche ferito e sarebbe stato visto fuggire verso una zona dove è presente il bosco.

All'arrivo dei carabinieri intervenuti sul posto, è stata trovata la Renault Twingo che è risultata rubata poco prima a Modica. Nessuna traccia del conducente e le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche.

Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco. Sono stati registrati rallentamenti alla viabilità, tutto è tornato alla normalità dopo i rilievi e la messa in sicurezza della strada.