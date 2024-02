Modica, investito da un'auto mentre attraversa: anziano muore in ospedale

Tragico incidente stradale a Modica, dove un anziano è stato travolto e ucciso da un'auto. L'impatto si è verificato ieri, domenica 18 febbraio, quando l'ottantasettenne stava attraversando all'inizio di via Nazionale, nei pressi di via Tirella. Lo scontro si è rivelato violentissimo, al punto da sbalzare la vittima a circa un metro dal punto di contatto.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno subito chiesto l'intervento del 118. I sanitari hanno trasportato l'uomo all'ospedale Maggiore-Nino Baglieri in codice rosso, dove è stato ricoverato. Aveva riportato ferite gravissime, che nel giro di poche ore si sono rivelate fatali. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono tuttora in corso.

Anche a Catania un anziano è morto dopo essere stato travolto da un'auto, in questo caso chi era al volante è stato denunciato con l'accusa di omicidio stradale. L'ottantaquattrenne è deceduto all'ospedale Cannizzaro dopo essere stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali, in viale Vittorio Veneto, all’incrocio con via Fontanelle.