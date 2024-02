Un escavatore buca una condotta a Modica, tappata la falla dopo la fuga di gas

Durante alcuni lavori di scavo la benna di un escavatore ha bucato un tubo del metano a Modica, facendo uscire il gas. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la zona è stata irrorata con acqua nebulizzata. Il personale dell’azienda ha tappato la falla, in attesa di realizzare un by-pass. Il traffico cittadino è stato interrotto nel tratto dalla rotonda del sacro Cuore fino alla Galleria Solaria e regolamentato dai vigili urbani e dalla polizia.

«Risolto in tempi brevi - ha commentato il sindaco Maria Monisteri, postando anche una foto della condotta riparata - il danno al gasdotto di via della Costituzione. I vigili del fuoco e gli operai addetti hanno già completato l'intervento. Grazie al lavoro degli agenti della polizia locale Modica, la regolare circolazione è stata immediatamente ripristinata». Il sindaco aggiunge che «la cosa più importante è la rassicurazione ufficiale che abbiamo avuto che non c’è problema alcuno di tossicità in quanto il guasto è accaduto ad un tubo a bassa pressione, assolutamente innocuo. Posso dunque confermare, dopo essermi accertata personalmente dello stato delle cose assieme all’assessore comunale ai Lavori pubblici Antonio Drago, l’assenza di danni a persone e cose».