La bimba ustionata da un termosifone in una scuola di Vittoria, i legali della famiglia: «Si accertino le responsabilità»

Sono stabili le condizioni della bimba di 8 anni che la mattina del 30 gennaio è rimasta gravemente ustionata alla parte inferiore del corpo in una scuola di Vittoria. Ha ustioni di secondo grado nel 15 per cento della superficie corporea ed è ricoverata in Terapia intensiva all’ospedale Cannizzaro di Catania. Su cosa sia accaduto mentre la piccola era nel plesso che fa parte dell’Istituto San Biagio-Rodari stanno indagando i carabinieri.

I legali della famiglia della bambina, gli avvocati Andrea Nicosia e Giovanni Bongiorno, hanno depositato denuncia querela alla Procura di Ragusa affinché si accertino le eventuali responsabilità.

L’acqua bollente sarebbe infatti uscita dalla valvola di un termosifone. «Abbiamo anche fatto una richiesta di accesso agli atti presso la scuola - dicono gli avvocati - per capire se gli impianti avessero avuto una adeguata e attenta manutenzione, proprio con il fine di accertare quanto accaduto su cui comunque stanno già indagando i militari dell’arma».