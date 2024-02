Scoglitti, trovata morta una tartaruga caretta caretta lungo la riviera Lanterna

Un esemplare di tartaruga caretta caretta, privo di vita, è stato trovato sulla spiaggia della riviera Lanterna a Scoglitti, nel Ragusano. È il secondo ritrovamento in meno di un mese lungo la costa. Circa venti giorni fa un’altra tartaruga priva di vita era stata trovata, infatti, a Caucana.

Questa volta la caretta caretta è stata notata da una ragazza che faceva jogging sulla spiaggia. È stato contattato il comitato Terre Pulite che a sua volta, ha avvisato la capitaneria di porto e la polizia municipale. La tartaruga sembrava morta da poco. I volontari hanno cercato di comprendere le motivazioni ma non ci sono segni evidenti che possano far stabilire le cause della morte.