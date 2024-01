Modica, gettano rifiuti contro i poliziotti e li aggrediscono: arrestati padre e figlia

I poliziotti di Modica hanno arrestato in flagranza di reato un anziano e la figlia per i reati resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I due, già noti alle forze dell’ordine per analoghi precedenti, erano stati invitati più volte nei locali del commissariato per la notifica di un avviso di conclusione indagini per il reato di minacce e stalking ai danni di un vicino di casa. Ma padre e figlia non si erano mai presentati, così sono stati i poliziotti a recarsi a casa dei due, a Modica Alta.

Da subito l’intera famiglia di quattro persone ha non ha collaborato e si è rifiutata di fornire le generalità, pronunciando frasi offensive e minacciose nei confronti degli agenti.

Senonché, una donna, poi identificata per la figlia di 44 anni, improvvisamente, si è scagliata con violenza contro i poliziotti colpendoli con un sacco pieno di rifiuti. A darle manforte, nonostante la tarda età, è sopraggiunto anche il padre.