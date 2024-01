Marina di Modica, incendio al lido Sud: tre i roghi divampati e telecamere spostate

Telecamere di videosorveglianza spostate e tre punti dello stabilimento balneare Lido Sud andati a fuoco. Sono questi i risultati dei primi rilievi effettuati ieri dopo l'incendio che ha distrutto l'intera struttura a Marina di Modica.

Le indagini sono condotte dalla polizia scientifica che sta cercando di capire cosa abbia provocato i tre incendi. Particolare da non sottovalutare è il ritrovamento delle telecamere di videosorveglianza spostate. Secondo le prime indiscrezioni, il titolare alcuni giorni prima del rogo aveva attribuito ciò al vento che c'era stato in zona.

La squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica e il personale con autobotte dalla sede centrale di Ragusa intervenuti avevano spento il rogo, ma la struttura in legno è andata completamente distrutta. Durante i concitati momenti è anche esplosa una bombola. Nessuno è rimasto ferito.

Dalle indagini, inoltre, è emerso che lo stabilimento non era stato ancora ceduto ad un gruppo di imprenditori, come invece circolava ieri. È emerso, infatti, questi ultimi avevano solo versato una caparra in attesa di firmare un contratto di affitto triennale, con opzione di riscatto per l'acquisto.