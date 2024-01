Marina di Acate, ladri alla Caritas: recuperata parte della refurtiva

I carabinieri di Acate hanno recuperato una parte della refurtiva rubata nel presidio Caritas di Marina di Acate. Nel corso della notte i militari hanno effettuato alcuni controlli nel territorio e in un’abitazione della zona è stata rinvenuta una parte del materiale rubato una settimana fa. I ladri, entrati da una finestra, avevano portato via tutti i tablet utilizzati per le attività pomeridiane di circa 120 ragazzi della zona, alcuni computer, il mixer e le casse acustiche. Poi avevano prelevato anche gli alimenti (merendine, latte e bevande) che vengono utilizzati per la merenda. La merce rubata aveva un valore di circa 7.000 euro. Nel centro si svolgono attività di supporto scolastico, laboratori e incontri di formazione gestiti dalla Caritas, dall’associazione I tetti colorati e da Save the Children.