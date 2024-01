Modica, blocca e disarma il rapinatore: impiegata delle Poste sventa il colpo

Nonostante la paura ha reagito d'istinto ed è riuscita a disarmare il rapinatore. Ha sventato così il colpo che stava per essere messo a segno nell'ufficio postale in cui lavora. È successo nei locali della filiale di corso Nino Barone a Modica, dove una impiegata coraggiosa ha messo in fuga il malvivente: l'uomo ha fatto irruzione nell'ufficio impugnando un coltello ed è subito passato all'azione.

Si è avvicinato agli addetti allo sportello e li ha minacciati, intimando di consegnare il denaro contenuto nelle casse. L'operatrice è riuscita a mantenere la calma e insieme a un collega ha bloccato il rapinatore. Ha preso vita una breve colluttazione, ma alla fine l'uomo è stato disarmato e si è dato alla fuga a piedi.

Dall'ufficio postale è subito stato lanciato l'allarme: in quel momento erano presenti anche alcuni clienti che, terrorizzati, sono stati poco dopo assistiti dai sanitari del 118. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno ascoltato le varie testimonianze e hanno avviato le ricerche del malvivente, che nel frattempo ha fatto perdere le proprie tracce. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza.