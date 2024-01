Vittoria, scoppia una lite vicino a una palestra: ferito quarantaseienne, per lui 40 giorni di prognosi

Un uomo di 46 anni è stato ferito a Vittoria, con ogni probabilità al termine di una lite scoppiata ieri sera, 20 gennaio. Il quarantaseienne avrebbe avrebbe un'accesa discussione con un trentenne, per il quale è probabile scatti la denuncia.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria in codice rosso. Per lui una prognosi di 40 giorni. Sul ferimento stanno indagando i carabinieri. Non è stato ancora chiarito con cosa sia stato ferito alla schiena l'uomo, potrebbe trattarsi di un'arma impropria, da taglio. La lite è avvenuta nei pressi di una palestra di Vittoria frequentata dal quarantaseienne, che si trova in via Generale Cascino, all'uscita della città in direzione di Gela. Il trentenne è stato identificato e condotto in caserma dai carabinieri.