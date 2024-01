Vittoria, danneggiano tavoli e sedie dei locali in centro: denunciati due stranieri, per loro anche il Daspo urbano

Gli agenti del commissariato di Vittoria hanno denunciato per danneggiamento aggravato e disturbo alla quiete pubblica due cittadini stranieri. Per i due, un pregiudicato rumeno già noto alle forze dell’ordine e un tunisino, la cui posizione amministrativa sul territorio nazionale è in corso di definizione, è scattato immediatamente il Dacur, il cosiddetto Daspo urbano, ovvero il provvedimento del questore di divieto di accesso alle aree urbane.

La sinergia tra il commissariato di Vittoria e la Divisione anticrimine della questura di Ragusa hanno infatti permesso in tempi brevi di assicurare alla giustizia i due giovani, attivando anche gli strumenti normativi a disposizione del questore per garantire la sicurezza pubblica.

Nel corso della serata di venerdì 19 gennaio, i due avevano danneggiato tavoli e sedie di alcuni locali della movida nella centralissima via Cavour, come si legge su Ragusa News, distruggendo anche diversi cestini comunali della raccolta dei rifiuti. I due si sono poi allontanati. Quando la volante della polizia è arrivata in via Cavour, i due non c'erano più. La polizia tuttavia è riuscita ugualmente a rintracciarli, grazie anche alle immagini degli impianti di videosorveglianza.