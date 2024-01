Scicli, masso si stacca dalla parete rocciosa e finisce in strada

Un grande masso si è staccato ieri dalla parete rocciosa di una collina ed è precipitato sulla strada, in via Lodderi a Scicli. Si tratta della strada che collega alla zona balneare e a Donnalucata, un’arteria molto trafficata. Non ci sono però feriti.

Sono intervenuti la polizia locale di Scicli e il personale dell’ufficio tecnico del Libero consorzio di Ragusa e del comune di Scicli. Il traffico è stato interrotto e i vigili del fuoco hanno provveduto, con una pala meccanica, alla rimozione del masso. Ora si dovrà verificare lo stato del costone roccioso per verificare eventuali rischi di ulteriori crolli.