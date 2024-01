Ispica, incendiati i furgoni di un'impresa di onoranze funebri, il titolare: «Affronteremo anche questa sfida»

Il titolare dell'attività, che è già stato ascoltato dai militari, si è nel frattempo sfogato sui social: «Buongiorno Ispica e ispicesi di buona volontà – scrivono dal profilo dell’impresa -. Non pensavo di dover rivivere questa esperienza una seconda volta nella mia vita. Stanotte i malavitosi che risiedono nella nostra cittadina hanno dato alle fiamme i miei due furgoni parcheggiati in corso Duca degli Abruzzi. Affronteremo anche questa sfida».

Sono stati dati alle fiamme due mezzi dell’impresa di onoranze funebri Lucenti, che ha sede a Ispica. Il grosso incendio è divampato in corso Duca degli Abruzzi, dove i due furgoni erano parcheggiati: uno è andato completamente distrutto, l'altro ha riportato gravi danni. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del comando proivinciale che ha domato le fiamme. Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e avviare le indagini sul rogo che avrebbe origine dolosa: potrebbe infatti essersi trattato di una intimidazione, ma tutti gli accertamenti sono in corso.

«Tengo a ringraziare la Radiomobile di Modica, i carabinieri di Ispica, i vigili del fuoco e il 118 per il celere soccorso e supporto - si legge -. Ma sopratutto ringrazio gli ispicesi di buona volontà che continuano a sostenerci nel lavoro onesto, fatto di sudore ed integrità morale nel rispetto dei diritti degli uomini, degli animali e delle cose». Le indagini per risalire agli autori del raid sono in corso. Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per rintracciare i responsabili.