Pozzallo, auto incastrata tra le sbarre del passaggio a livello: il macchinista del treno frena in emergenza

Tragedia sfiorata nella serata di ieri, martedì 9 gennaio, sulla Modica-Pozzallo. Un automobilista è rimasto intrappolato tra le sbarre del passaggio a livello: nonostante stessero per abbassarsi, l'uomo alla guida di una Renault bianca avrebbe infatti tentato di superarle con una manovra avventata, ma è rimasto bloccato quando si sono chiuse.

È stata una questione di attimi: il treno stava per percorrere quel tratto, lui non poteva andare né avanti, né indietro. È stato immediatamente lanciato l'allarme e il macchinista del treno ha avuto la possibilità di eseguire una frenata di emergenza, evitando l'impatto che poteva avere conseguenze drammatiche. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno coordinato le operazione per rimuovere il veicolo sui binari. Grande paura tra i presenti, in quel momento il tratto di strada era molto trafficato.

Una situazione pericolosa che negli scorsi mesi si è verificata anche a Marsala. In questo caso a vivere momenti di terrore è stato il conducente di un tir: mentre stava per attraversare il passaggio a livello di Ponte Fiumarella, è rimasto incastrato in una delle sbarre. Solo dopo qualche manovra, il mezzo si è liberato e l'autotrasportatore ha continuato il suo viaggio. Ad aiutarlo nelle manovre per disincastrarsi dalle sbarre, alcune persone che intanto avevano anche allertato le ferrovie e fatto segnali al treno in arrivo di rallentare visto che la sbarra infatti era rimasta alzata.