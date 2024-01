Stretta a Scicli contro l'immigrazione clandestina: due espulsi

Controlli interforze a Scicli, contro l’immigrazione clandestina. Vagliate dall’Ufficio immigrazione della questura di Ragusa oltre 15 posizioni di cittadini stranieri, due dei quali sono risultati non in regola con le vigenti disposizioni normative del Testo unico sull’immigrazione e, pertanto, sono stati destinatari dei previsti provvedimenti di espulsione. In seguito all’espulsione, il questore ha adottato nei loro confronti il decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta.

Nella foto il Cpr di Pian del Lago, a Caltanissetta