Pick up esce di strada e si ribalta sulla provinciale Scicli-Modica: conducente ferito

Paura per un automobilista che stava percorrendo la strada provinciale Scicli-Modica. Ha improvvisamente perso il controllo del suo pick up e il mezzo si è ribaltato. Sotto la pioggia battente il furgoncino è uscito fuori strada, si è temuto il peggio: sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno permesso all'uomo di uscire dall'abitacolo. Lui è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dal 118. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

È il secondo incidente che si verifica nel giro di poche ore cone le stesse modalità. Anche in provincia di Agrigento, infatti, è rimasta ferita una donna di quarant'anni. Ha perso il controllo della sua auto ed è poi è finita contro il guardrail della strada statale 576 di Furore, che collega Naro ad Agrigento.

L'impatto è stato violentissimo, al punto da fare ribaltare la Fiat Grande Punto che guidava. L'automobilista è rimasta intrappolata nell'abitacolo: quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che l'hanno estratta dalle lamiere. Ha riportato ferite gravi ed è stato necessario trasportarla in ospedale con l'elisoccorso.