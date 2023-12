Cade con la mountain bike e urta il manubrio: asportata la milza a un ciclista di Modica

Una escursione in mountain bike si è trasformata in un grave infortunio per un appassionato sportivo di 49 anni di Modica. L'uomo, a bordo della sua bicicletta, stava pedalando su una strada sterrata non distante da Monterosso Almo, con lui un gruppo di amici con la stessa passione per le due ruote, quando ha perso l'equilibrio. Durante la caduta il ciclista è stato violentemente colpito dal manubrio al ventre.

L'incidente è subito apparso grave: i compagni hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto li ha raggiunti un’ambulanza, che ha trasferito il 49enne all’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica (nella foto) in codice rosso.

In ospedale l'uomo è stato operato: gli è stata asportata la milza e la prognosi, al momento, è riservata.