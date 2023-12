Scontro tra due auto sulla provinciale Modica-Rosolini: tre feriti, padre e figlio estratti dalle lamiere

Incidente tra due auto sulla strada provinciale Modica-Rosolini, nel Ragusano. Per cause ancora da accertare una Hyundai e una Renault Clio si sono scontrate frontalmente: l'impatto si è rivelato molto violento. A bordo della Renault c'era soltanto il conducente, sull'altra si trovavano un uomo con suo figlio, rimasti intrappolati tra le lamiere dell'auto dopo lo schianto.

Alcuni automobilisti che stavano percorrendo lo stesso tratto di strada e hanno assistito alla scena, hanno prestato i primi soccorsi e hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato i tre feriti all'ospedale Maggiore di Modica. Ad avere la peggio il conducente della Clio che è stato trasferito al pronto soccorso con codice rosso.

Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco che hanno estratto padre e figlio dall'abitacolo e la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Lungo la provinciale si sono registrati forti rallentamenti al traffico in attesa dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalle carreggiate. A fine novembre un altro incidente si era verificato sullo stesso tratto di strada: in quel caso, nello scontro tra un furgone e un'auto, erano rimaste feriti marito e moglie che viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta.