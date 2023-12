I poliziotti della squadra mobile e del commissariato di Vittoria hanno svolto verifiche presso un’azienda agricola. Un imprenditore è stato denunciato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

In particolare, l’ispezione effettuata ha accertato la presenza di quattro operai, di diverse nazionalità, pronti per iniziare l’attività lavorativa sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale e antinfortunistici come guanti e scarpe.