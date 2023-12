Il mondo delle auto piange Marcello Amarù, imprenditore di 61 anni di Comiso

Il mondo dell’auto perde un uomo importante. La città di Comiso, nel Ragusano, piange Marcello Amarù, uno dei punti di riferimento della Multicar Amarù, una delle realtà automobilistiche più conosciute dell’area iblea. Amarù aveva 61 anni e ha perso la sua battaglia contro una grave malattia.

A dare la notizia della sua morte, è stata proprio la Multicar nella sua pagina Facebook con un commosso messaggio: «La famiglia Amarú è stata colpita da un grande lutto: il caro Marcello Amarú, dopo una lunga malattia, ci ha lasciati circondato dagli affetti più cari. Tutti i dipendenti della Multicar e le rispettive famiglie sono vicini alla famiglia Amarú in questo immenso dolore e grande perdita. Marcello, riposa in pace. Di te serberemo gelosamente i tanti ricordi della bella persona che eri. Per noi sei e sarai sempre un grande combattente e un vincente». E nel giro di pochissime ore sono stati quasi un centinaio i messaggi di cordoglio.