Scicli, giovane picchiato e rapinato all'uscita da un locale: caccia a due uomini

Momenti di terrore per un ragazzo di ventisette anni a Scicli. Era appena uscito da un locale quando è stato bloccato da due uomini che gli hanno puntato un coltello. L'hanno minacciato, intimandogli di consegnare i soldi e il cellulare, il giovane ha inizialmente cercato di opporsi, ma è stato colpito con calci e pugni. A quel punto i due sono riusciti a impossessarsi del denaro e dello smartphone e si sono dati alla fuga poco dopo, facendo perdere le proprie tracce attraverso un vicolo.

Il ventisettenne ha lanciato l'allarme ai carabinieri, ai quali ha raccontato di essere stato aggredito, fornendo una descrizione dei due rapinatori che avrebbero avuto un accento straniero. Il ragazzo ha riportato pesanti ferite al naso ed è stato trasportato in ospedale. I militari sono adesso a caccia dei due malviventi, hanno avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere della zona in cui il giovane è stato picchiato.

Un episodio che ha profondamente colpito la comunità di Scicli, dove casi simili non si registravano da tempo. L'ultimo risale a maggio, quando un ventinovenne aveva fatto irruzione in un fast food della cittadina e aveva minacciato un dipendente per mettere a segno una rapina. Lo aveva aggredito sferrando calci e pugni. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di rintracciarlo in breve tempo: per lui si sono aperte le porte del carcere per tentata rapina propria e lesioni personali aggravate, visto che la vittima, in seguito all'aggressione, aveva riportato vari traumi e fratture.