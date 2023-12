Santa Croce Camerina, auto piomba sulle bancarelle del mercatino: 4 feriti, grave un'anziana

Incidente, questa mattina, in piazza della Solidarietà a Santa Croce Camerina. Una donna alla guida di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è piombata sulle bancarelle del mercatino del giovedì. Panico tra la gente presente.

Secondo una prima ricostruzione, la donna tunisina viaggiava alla guida della propria auto con il marito e la figlia quando ha perso il controllo della vettura, finendo sulle bancarelle. Quattro i pedoni feriti, tra cui un'anziana.

Sul posto sono giunte le ambulanze e la polizia locale. I sanitari hanno prestato le prime cure e trasferito l'anziana in ospedale in codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire l'esatta dinamica dell'incidente.