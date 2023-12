A Malta con un furgone carico di droga: arrestato un quarantunenne di Pozzallo

È accusato di possesso e spaccio di sostanze stupefacenti e di associazione a delinquere. Un quarantunenne di Pozzallo è stato arrestato a Malta dopo essere stato bloccato dalle forze dell'ordine con un carico di droga. Gli investigatori si erano messi sulle sue tracce perché da tempo l'uomo, che abita a Cospicua, avrebbe fatto parte di una rete di pusher maltesi.

Era alla guida di un furgone quando è stato fermato sulla strada verso la città di Marsa. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di una capsula piena di droga, i controlli sono così stati estesi all'interno del mezzo pesante. Le forze dell'ordine hanno trovato cocaina e cannabis ed è quindi scattato l'arresto. Ora si indaga per risalire alla rete di spaccio che l'uomo avrebbe avuto come punto di riferimento sull'isola.

A ottobre, al porto di Pozzallo, la polizia ha sequestrato più di tre chili di cocaina: si trovavano a bordo di un catamarano diretto proprio a Malta. I controlli sono stati eseguiti nell'ambito dell'operazione Jad mobile 6, coordinata su scala europea da Frontex, con la collaborazione dell'Agenzia delle dogane.

La droga, che secondo stime degli investigatori sulle piazze di spaccio avrebbero consentito introiti illeciti per circa un milione e mezzo di euro, era in due borsoni nel cofano di un'auto di grossa cilindrata, appena imbarcata. Alla guida c'era un uomo di 43 anni che è stato arrestato.