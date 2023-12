«In quella scuola si spaccia»: la polizia piomba in un istituto di Vittoria e arresta un giovane pusher

Un giovane è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di avere spacciato hashish davanti a una scuola di Vittoria. Addosso aveva 8 grammi della sostanza stupefacente e a casa altri 44 grammi. Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari.

L’arresto è arrivato grazie alle attività finalizzate al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga organizzate dal questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore presso il centro di Vittoria. Il personale del commissariato del grosso centro della provincia ragusana lo ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dalla cessione a minorenni nei pressi di un istituto scolastico.

L’operazione di polizia giudiziaria è scaturita da una segnalazione pervenuta tramite l’app youpol, largamente diffusa tra i giovani grazie ai numerosi incontri sulla legalità con gli studenti della provincia fortemente voluti dal questore Trombadore, che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della questura, anche in via anonima, di episodi di bullismo, spaccio di stupefacenti e violenza domestica. In questo caso, tramite l’app è stata un’attività di spaccio nei pressi di un istituto scolastico di Vittoria ad opera di alcuni giovani. La segnalazione è stata girata al commissariato di Vittoria e gli agenti sono andati a perlustrare la zona della scuola. La loro attenzione è stata subito attirata da un giovane, noto agli operatori per i diversi precedenti di polizia e penali, che, dopo essersi guardato attorno con fare circospetto, ha ceduto una stecchetta di carta stagnola contenente sostanza stupefacente ad un ragazzo di circa 16 anni, che si è allontanato subito dopo.

Il giovane è stato bloccato e sottoposto a controllo da parte del personale di polizia con esito positivo. Era in possesso di 8 stecchette di carta stagnola contenenti hashish del peso complessivo di circa 8 grammi. Dal controllo personale alla perquisizione a a casa, dove i poliziotti hanno trovato altra sostanza stupefacente. Nell’armadio della camera da letto del giovane, abilmente occultato all’interno della tasca di un giubbotto, c’era mezzo panetto di hashish del peso di 44 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e un coltello ancora intriso di stupefacente, materiale necessario per il peso ed il confezionamento dello stupefacente.