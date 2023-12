L'uomo accoltellato a Vittoria, fermato il presunto autore del ferimento

È stato fermato dai carabinieri l’uomo che nel pomeriggio di venerdì 1 dicembre avrebbe colpito con numerose coltellato un uomo di 29 anni di Vittoria. La vittima si trova in ospedale a Vittoria in gravi condizioni, ma non corre pericolo di vita. Il presunto autore del ferimento è stato sottoposto a fermo in indiziato di delitto e condotto in carcere a Ragusa in attesa della convalida del Gip. Alla base dell’episodio vi sarebbe una lite scoppiata tra i due, che si conoscevano e che si erano incontrati nella zona di via Cavour, angolo via Firenze, nei pressi della scuola Vittoria Colonna.

La vittima pare fosse conosciuto negli ambienti dello spaccio. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, l’uomo era già fuggito. Il coltello non è stato trovato. Le testimonianze di alcuni presenti (la zona è molto frequentata sia dalle auto che dai numerosi passanti e vi sono alcune attività commerciali) e le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di risalire al presunto feritore.