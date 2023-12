Giovane mamma muore a Vittoria, aveva quarantacinque anni: comunità sotto choc

Vittoria piange la morte di Giusy Cellura, giovane mamma uccisa da una malattia contro cui ha lottato fino all'ultimo. Aveva quarantacinque anni, lascia il marito e due figlie piccole. La donna era molto attiva soprattutto nell’ambiente della comunità parrocchiale di San Giovanni Battista, che aveva organizzato un momento di preghiera quando le sue condizioni erano già gravi. L'incontro è stato annullato dopo la triste notizia che ha gettato tutta la città nello sconforto. Tantissimi i messaggi che vengono pubblicati sui social per Giusy, dove viene condiviso il dolore per la perdita di una donna definita da tutti gioiosa e con una grande voglia di vivere.

«Non doveva finire così - scrive un'amica -. L’ultimo sguardo che ci siamo dati ieri, l’ultimo sorriso che mi hai regalato! Non ti dimenticherò mai sei stata e sarai sempre nel mio cuore. Riposa in pace adesso, raggio di sole». La quaranticinquenne viene ricordata come una persona altruista e generosa: «Sempre pronta ad aiutare gli altri - si legge - avevi una parola di conforto per tutti, eri una mamma meravigliosa, quel sorriso contagioso non lo dimenticherò mai. Riposa in pace cara cugina, proteggi i tuoi cari da lassù. Fai buon viaggio, ti vogliamo bene». E ancora: «Meravigliosa Giusy illuminerai il cielo con il tuo splendido sorriso, hai donato amore, dolcezza, affetto a chiunque abbia incrociato il tuo sguardo . Riposa in pace angelo speciale».

Una notizia che ha profondamente colpito chi l'aveva conosciuta, soprattutto per le sue attività parrocchiali: «Questa mattina una doccia gelida la terribile notizia della scomparsa della nostra amica Giusy Cellura. Una donna che emanava luce propria, capace di trasmettere gioia di vivere ovunque andasse. Mancherà alla sua famiglia, ma anche a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Buon viaggio Giusy». Domani, mercoledì 6 dicembre, sarà il giorno dell'addio. I funerali saranno celebrati nella basilica di San Giovanni Battista, alle 15,30.