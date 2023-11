Scontro tra due auto sulla statale Vittoria-Gela: due feriti e traffico bloccato

Ennesimo incidente stradale sulla statale 115, nel territorio di Vittoria. A scontrarsi nel tratto che conduce a Gela, all'altezza del chilometro 5, sono state due auto. L'impatto sarebbe avvenuto frontalmente e si è rivelato molto violento. Sono rimasti feriti un uomo e una donna, entrambi sono stati trasportati all'ospedale Guzzardi. Nella zona si sono registrati fortissimi rallentamenti alla circolazione: al momento dell'impatto la statale era molto trafficata, con la presenza di diversi mezzi pesanti che, in attesa dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata, sono rimasti bloccati.

Sul posto sono arrivati gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Poche settimane fa, nello stesso tratto di strada si è verificato un altro grave incidente. Un camion che trasportava mobili e materiale d'arredo è uscito di strada ed è finito contro il guardrail. Un impatto violentissimo: il mezzo pesante è andato completamente distrutto e il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale dai sanitari del 118.

Un altro schianto i primi di novembre: nell'impatto tra tre auto sono rimasti feriti due uomini e un ragazzo di ventuno anni. Dopo lo schianto uno dei mezzi è finito contro la barriera stradale. Anche in questo caso è stato necessario il trasporto in ospedale, tutti e tre sono stati ricoverati, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per accertare le fasi dell'incidente.

(Foto Franco Assenza)