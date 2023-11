Scontro fra due scooter a Vittoria: tre feriti, un ragazzo in prognosi riservata

Incidente stradale a Vittoria, un ragazzo è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in prognosi riservata. L'impatto è avvenuto tra due scooter in via Pietro Gentile, davanti all'ingresso della chiesa Santa Maria Goretti. Uno schianto violentissimo, che ha fatto sbalzare dalla sella i conducenti dei due mezzi e un passeggero, finiti sull'asfalto.

Un 23enne ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Guzzardi, si trova in terapia intensiva. meno gravi le condizioni degli altri due giovani coinvolti. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hann effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. I due ciclomotori sono stati sequestrati, le indagini sono in corso.

A fine ottobre quattro incidenti hanno mandato in tilt il pronto soccorso dell'ospedale. Uno scontro dopo l'altro e le varie richiste di soccorso hanno reso necessario l'intervento di tutte le ambulanze della provincia. Nessuno dei feriti era in gravi condizioni, ma le conseguenze sull'operatività dell'area di emergenza della struttura sanitaria sono state molto pesanti.

Prima lo schianto tra due auto vicino al mercato ortofrutticolo, poi l'incidente tra una moto e uno scooter, e ancora, lo scontro tra due veicoli. In questultimo caso, una Panda è finita sotto un'altra auto, sollevandola letteralmente.

(Foto Franco Assenza)