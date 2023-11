Donnalucata, operaio di 41 anni cade da un capannone: è in condizioni disperate

Incidente sul lavoro nelle campagne di Donnalucata, frazione di Scicli, nel Ragusano. Un tunisino di 41 anni è precipitato da un capannone all’interno di un’azienda agricola, in contrada Currumeli/Bommacchia.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno provocato la terribile caduta: i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno effettuato i rilievi sul posto e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. Dovrà essere chiarito in quali circostanze è avvenuto l'incidente e la presenza o meno di tutti i dispositivi di sicurezza.

I sanitari del 118 hanno trovato l'uomo in condizioni disperate ed è stato disposto il trasferimento al Trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania con elisoccorso, atterrato nell'area gestita dalla ditta. Il 41enne è stato ricoverato con la prognosi riservata in rianimazione.

Uno degli ultimi incidenti sul lavoro è costato la vita a Calogero Raccuglia, operaio della forestale di 66 anni. Era rimasto ferito durante un intervento a Monte Cuccio, a Palermo. E' morto in ospedale dopo settimane di agonia.

(Foto Franco Assenza)