Catania, farmacista ospedaliera morta a 40 anni dopo un intervento: l'autopsia non scioglie i dubbi

È morta dopo un intervento chirurgico a quarant'anni una farmacista ospedaliera di Chiaramonte Gulfi che lavorava a Ragusa. Si tratta di Domenica Sammatrice (nella foto), era stata operata a Catania: durante il ricovero si sono verificate delle complicanze che hanno fatto precipitare le sue condizioni, fino al decesso, avvenuto l'8 novembre. I familiari hanno presentato un esposto e la procura ha disposto l'autopsia per fare luce sulle cause della morte della donna. L'esame è stato eseguito nelle scorse ore, ma non ha ancora sciolto i dubbi: per conoscere l'esito bisognerà attendere sessanta giorni.

Una notizia che ha profondamente sconvolto la cittadina del Ragusano, dove in tanti conoscevano Sammatrice e hanno pregato per lei, sperando in un miracolo. Le speranze si sono spente quando la donna è stata dichiarata clinicamente morta.

«Siamo tutti addolorati per te, cara Domenica, che strazio - scrivono sui social amici e colleghi -. Per il nostro paese sono giorni di profondo sconforto, non doveva finire così». Chiaramonte Gulfi darà l'addio alla quarantenne oggi, sabato 18 novembre, nella chiesa madre. Nel pomeriggio, alle 15.30, saranno infatti celebrati i funerali.