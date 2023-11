Ragusano muore in un incidente stradale a Milano: aveva 32 anni

Ragusa piange per la morte di Giorgio Occhipinti, avvenuta in un incidente stradale a Milano. Aveva 32 anni e, nonostante si era trasferito nel capoluogo lombardo per motivi di lavoro, era molto legato alla sua terra, dove aveva giocato, ad un certo livello, a calcio.

Giorgio Occhipinti era andato a vivere a Milano dove lavorava come assicuratore. Aveva trascorso la serata a casa di amici e con gli stessi aveva deciso di andare a giocare a boowling. Il 32enne, però, nella sala gioco non è mai arrivato.

Giorgio Occhipinti, per cause ancora in corso d'accertamento, avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo rovinosamente sull'asfalto. Le condizioni del ragusano sono apparse subito gravi. Secondo una prima ricostruzione, il 32enne avrebbe potuto accusare un malore e per questo avrebbe perso il controllo del mezzo.

Fondamentale sarà l'autopsia sul corpo che verrà effettuata fra domani e martedì.

Diffusa la notizia della morte, in tanti tra amici, colleghi di lavoro e parenti hanno voluto testimoniare il dolore per la perdita del 32enne. Tra questi, l'Asd Pro Ragusa che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato una foto del giovane quando giocava con la squadra della sua città: "Eri “Genio e Sregolatezza” in campo, adesso puoi continuare a fare esultare tutti, ovunque sarai Giorgio Occhipinti". E sempre la società in un altro post ha scritto: "L’ASD Pro Ragusa, nelle vesti del suo Presidente Giorgio Mirabella, la Dirigenza e la Squadra tutta, è rimasta attonita, saputa la notizia di un ex tesserato, che è venuto a mancare improvvisamente nella mattina odierna, si stringe attorno alla famiglia Occhipinti". Guido Boss ha scritto: "Un caro amico dei miei due figli...mi dispiace tantissimo le più sentite condoglianze alla famiglia". E ancora, Danilo Farina: "Ragazzo straordinario...sarai sempre nel mio cuore".